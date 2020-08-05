菲律賓籍女看護Nelsa（奈莎），竟兼職組織吸金詐騙集團，在網路招收遍及全省的6大代理下線，以「高額匯率投資方案」名義招攬同鄉移工投資，台中檢方發動搜索調查發現，她在短短年餘竟吸金新台幣逾8千萬元、受害人超過200多人，5日以奈莎涉違反《銀行法》，涉嫌重大且有湮滅證據之虞等理由，向法院聲押獲准。

32歲奈莎在4年前來台在台中市擔任女看護，她在2017年間先後向5名專做移工3C商品生意的菲籍同鄉，爭取擔任中部地區手機代銷，取得所訂購千隻手機後，即以購買移工拒不付款推延付款，隨後逃逸無蹤，並將手機變賣獲利，全案目前仍在法院審理中。

沒想到，奈莎詐騙犯案竟從個體戶發展成組織集團化，她在2019年2月起在網路臉書發布投資訊息，以「高額匯率投資方案」名義透過分布於台北、桃園、台中、嘉義等地6大代理商下線，向菲籍移工招攬高報酬地下匯兌投資，同鄉誤認投資獲利可期，爭相加入投資。

據了解，奈莎向同鄉移工宣稱，找她存放匯兌款4天，兌幣比例提高為1：1.75；存7天甚至可以1：8天價兌換菲律賓批索，高於一般台幣兌換批索的1：1.68，有利可圖。眾多同鄉移工爭相加入投資，奈莎初期均依約支付款項，但不久即拒不付款、避不見面，有超過200多名移工受害，其中多人在知名高科技公司任職。

台中地檢署檢察官何昌翰指揮調查局台中市調查處及刑事警察局偵查第四大隊擴大偵辦，在今年5月至7月間多次搜索集團位於台北、桃園、台中、嘉義等6大下線成員住處，10多名下線均供稱，他們也是受害人，被奈莎騙走所有的錢。檢方4日再度發動搜索奈莎在中市的宿舍，約談奈莎調查。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，檢方5日以奈莎涉嫌重大，且有逃亡及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押獲准，經追查初步發現，奈莎吸金不法金額超過8千萬元、全台受害的菲籍移工超過200多人，檢調目前進行過濾資金流向，擴大偵辦中。

(中時 )