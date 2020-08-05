中印為降低邊境衝突風險，舉行多輪軍長級會談，雙方已完成在加勒萬河谷、溫泉以及空喀山口及班公湖沿岸地區脫離接觸。但美國《福布斯》網站指稱，衛星照片顯示，轟-6K和殲-16戰機疑出現在新疆喀什機場，而喀什機場距離中印邊境對峙的班公湖地區約690公里，讓中印衝突增添新題材。

據《福布斯》報導，轟-6K和殲-16這批戰機可能是七月被抵達喀什機場，轟-6K最大作戰半徑達3500公里，可攜帶至少6枚遠程空射巡航導彈。殲-16是四代半雙座雙發多用途戰鬥機，最大載彈量12噸，可以發射鷹擊62和鷹擊83空對艦導彈。

不過，印度方面也積極備戰，除緊急向俄羅斯採購21架米格29和12架蘇愷30MKI，並請法國儘早交付飆風（Rafale）戰機。其中，5架飆風戰機能在7月29日從法國飛行近7000公里抵達印度，讓印度信心大增。飆風戰機配備主動相位陣列雷達（AESA）、先進武器和有限的匿蹤技術，可以與其他國家使用的第3代戰機抗衡。

(中時新聞網)