根據新華社報導，5日召開的大陸國務院政策例行記者會上，工信部副部長王江平表示，截至7月末，大陸全國核酸日檢測能力484萬人份。

王江平表示，大陸具備核酸檢測能力的醫療機構有4946家，檢測技術人員3.8萬餘人，基本滿足了當前國內疫情防控的需要。

王江平表示，目前已累計向各級醫院、疾控中心、檢測機構、海關口岸等發送試劑近2億人份，設備1.2萬餘台。

(旺報 )