陸工信部：7月核酸日檢測能力484萬人份 19:022020/08/05 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截至7月末，大陸全國核酸日檢測能力484萬人份。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據新華社報導，5日召開的大陸國務院政策例行記者會上，工信部副部長王江平表示，截至7月末，大陸全國核酸日檢測能力484萬人份。 王江平表示，大陸具備核酸檢測能力的醫療機構有4946家，檢測技術人員3.8萬餘人，基本滿足了當前國內疫情防控的需要。 王江平表示，目前已累計向各級醫院、疾控中心、檢測機構、海關口岸等發送試劑近2億人份，設備1.2萬餘台。 (旺報 ) #檢測 #能力 #核酸 #江平 #大陸 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 中印衝突搧風點火 美秀衛星照片：轟-6K出現新疆喀什機場 - 兩岸 WeChat恐成美國下一波封殺對象 - 兩岸 傳陸協助沙烏地阿拉伯鈾濃縮 中東核武新隱憂 - 兩岸 美祭珍珠港戰略 北京不上當 - 焦點新聞 - 旺報 大陸多省爆「新布尼亞病毒」至少7死 醫示警：可能人傳人 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。