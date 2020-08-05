苗栗市模範父親陳橫嶽除了克勤克儉，以言教、身教教養子女外，並多次寒冬送暖捐贈上千斤白米回饋地方。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府5日表揚模範父親，苗栗縣長徐耀昌（後排左六）頒獎肯定父親們為家庭的付出。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府5日表揚好人好事代表，肯定好人好事代表的樂善好施精神，讓社會更為安定祥和。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府5日辦理模範父親暨好人好事代表表揚大會，縣長徐耀昌表揚勞苦功高的爸爸們，並且肯定好人好事代表的樂善好施精神，讓社會更為安定祥和。

5日徐耀昌與妻子蔡麗卿連袂出席，獲獎的好人好事代表有公館曾鼎木、大湖吳徐碧玉、苗市謝其光、後龍陳邱美麗、西湖湯淳堯、頭屋葉桂明、竹南徐榮發、頭份曾玉增、銅鑼彭貴湧、苑裡劉龍華、獅潭劉勝發、三義溫文錦、卓蘭彭源進、南庄陳武宏、三灣李蓬財、泰安江敏花、造橋劉玉英、通霄羅錦郎。

全縣模範父親則分別為三灣張瑞鳳、頭份楊錦玉、獅潭黃韞溪、竹南呂文發、銅鑼謝清耀、苗市陳衡嶽、南庄潘榮光、公館傅家木、大湖吳正城、三義孫炳郎、後龍曾錦芳、卓蘭詹益良、通霄陳溪松、頭屋彭木貴、苑裡蔣竹旺、西湖彭集福、造橋黃德榮、泰安田純賢。

其中，苗栗市模範父親陳衡嶽克勤克儉，以言教、身教教養子女，4名女兒各個樂觀進取，在各自的家庭及職場上都有傑出表現，讓他備感安慰。

此外，陳衡嶽更是致力回饋鄉里，曾在921大地震之時，發動募捐勸募26萬元請苗栗縣政府轉捐贈南投縣政府，並多次寒冬送暖捐贈上千斤白米照顧地方，只要他知道有需要照顧的弱勢定親力親為、出錢出力，捐贈範圍擴及全縣。「能做就盡量做。」陳衡嶽表示，錢乃身外之物，因此希望能盡力去幫助更多需要幫助的人。陳衡嶽的家人們並對他的好善樂施感到驕傲。

(中時 )