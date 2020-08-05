備受矚目的水族館Xpark將於7日開幕，桃園市中壢青埔地區預期將湧入大量車潮，警方嚴陣以待，也提供3招祕訣「事先預約、大眾運輸、交通分流」，提醒民眾Xpark假日入場上限1萬人，若無事先預約，請改日再來。

桃園市警察局交通大隊表示，Xpark採預約制，雖尚未開幕，但假日熱門時段均銷售一空，還未購票的遊客請預約其他日期再來。警方也提醒，預約成功的遊客，最好利用大眾運輸前往，如利用桃園高鐵站、機場捷運A18站都能步行10分鐘就抵達Xpark。

若是自行開車民眾，桃園以北的者，可利用國道2號大竹交流道，沿著台31線高鐵北路，在高鐵北路與領航南、北路口，右轉領航北路後前往置地廣場。至於南桃園，或是以南民眾，可以前往「文中三停車場」，再利用免費接駁車前往Xpark。

警方也說，已經協調業者在商場周邊路口加派義交指揮交通，若前往Xpark的車流已經影響交通，員警也會強勢介入，引導車流前往替代停車場停車，也提醒民眾不可以任意違停影響交通。

目前青埔地區重大商場輪番接力，新光影城、IKEA新桃園店、和逸飯店陸陸續開幕，民眾也因為嘗鮮風潮，假日都有大批遊客湧入，Xpark也預計將讓青埔車流負荷，在假日進入最高期。

(中時 )