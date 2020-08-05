每年林業產生的林木剩餘枝葉、果實廢料，以及木竹加工廠剩餘的資材，約有300公噸，農業會林業試驗所將這些廢材華麗轉身成為芳療紙香皂、精油微膠囊，創造出循環農業經濟共逾3,200萬元的新產值，不管是紙香皂還是精油微膠囊都具有防疫攻效，防疫期間，不但可兼顧防疫，也拚防疫新經濟。

由林業試驗所研發製造的紙香皂與精油微膠囊，木材纖維組長何振隆指出，都是利用農業廢材再製成。紙香皂的技轉順利，預期1年半後，每年可創造1,200萬元產值，而精油微膠囊技術已有三家技轉廠商，正在設計商品中，預計明年上市可達2,000萬以上產值。

何振隆指出，每年農林廢料約有300公噸，這些廢料若不循環利用，也要花費預算處理，像台北市行道樹掉落的枝葉，每年處理費用就要上千萬元的預算，未來都可轉換為紙香皂與精油微膠囊的「原材料」，不但可以省下一筆處理費，還能將「廢料變成錢」。

何振隆指出，不只是香皂是紙的，運用微膠囊技術可以製成「香氛紙」。香氛紙可研發製成明信片等文創產品，隨時都可以聞到天然植物香味，香皂與香氛都有抗菌功能，更重要的是「紙溶你手」、隨水分散，不會造成環境的負擔。

將廢材變資材，何振隆說，是賦予剩餘木竹材新生命，落實農業循環經濟，也疫情期間抗疫的同時也拚新經濟。

(工商 )