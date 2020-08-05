SpaceX的乘員飛龍(Crew Dragon)在本星期成功的將2名太空人帶回來，當然是重要的成就，不過對於他們本周還有另一個重要進展，就是SN-5測試火箭跳躍成功，巨大的鋼桶在德州南部發射台起跳，一躍就是150公尺左右，然後再有控制的降落於著陸區。

太空飛行(Space Flight Now)報導，SN-5的測試，是將全尺寸的燃料箱與1具猛禽發動機(Raptor engine)的組合。根據SpaceX的說法，可推力節流的猛禽發動機，在全功率下可產生高達440,000磅(200噸)的推力，是有史以來推力最強大的甲烷燃料火箭發動機。

Starship SN5 150m Hop

由於只是測試用，SN-5沒有鼻錐和尾翼，使它看起來個大鋼桶。雖然如此簡單，它仍然相然巨大，長度達到30公尺，直徑也有9公尺，也正因為巨大，所以SN-5安裝好幾具方向噴嘴，以確保重心保持在中間避免翻倒。

SpaceX將測試影片全程在YouTube上直播發表，就看到在轟然的巨響後，SN-5搖搖晃晃的升空，飛行過程大約45秒，飛到150公尺外的降落點，火箭底部的6支支架伸展，使SN-5穩定的著陸。

A full-scale prototype of the huge Starship vehicle SpaceX says will fly people to the moon and Mars flew for the first time Tuesday in South Texas.



“Mars is looking real … Progress is accelerating,” says @elonmusk.



📷: @SpacePadreIsle



FULL STORY: https://t.co/nQUVMd1oYZ pic.twitter.com/uvTrVcJs5t — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) August 5, 2020

「目標是星辰大海」的伊隆馬斯克(Elon Musk)，在得知測試成功後，在自己的推特上發「前進火星的目標已愈來愈真實，進步正在加速中。」

星艦太空船是馬斯克願景的核心，他希望能帶領人們前往火星。馬斯克說，未來的太空船可以一趟將100人送往火星。

SpaceX也預告將來的測試計畫，下一階段的挑戰是設計更大的測試火箭，將會把鼻錐與鰭片安裝裝上去，而底部的引擎也從1具增加到3具，這樣做的難度將陡然提升，因為3具引擎造成的底部高熱與振動都會加劇。

NASA也密切注視著SpaceX的研發動向，NASA的科學任務部門主管湯瑪斯·祖布森（Thomas Zurbuchen）表示，NASA正在考慮使用星艦火箭，作為未來重返月球的主要載具。

但是NASA自己也有研發火箭與太空船，就是由波音公司主要承包製作的SLS太空發射系統巨型火箭，以及獵戶座太空船(Orion space craft)。只是這兩個研發案的進度都顯得落後，可能無法趕在2024年完成。

原本NASA局長吉姆‧布萊登斯汀（Jim Bridenstine）曾表示，SLS和獵戶座太空船，是2024年重返月球的唯一選擇，但是他在今年4月有些改口，說：「SpaceX的星艦或其他運載火箭，絕對可以改變太空探索的遊戲規則。」

(中時新聞網)