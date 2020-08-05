55歲林姓男子日前在捷運公館站搭車，一時疏忽將裝有5萬元現金的手提袋遺落在月台椅子上，步出大安站時才驚覺丟失，因為晚上與房東約好要繳房租，林男報警時心急如焚，捷運警方逐車逐站調閱監視器，最後順利找到提袋，裡面現金分文不少，讓他對警方即時協助感謝不已。

捷運警員黃勇傑、陳威政日前進行象山線巡邏勤務時，遇到神色慌張的林姓男子，林表示他的5萬元不見了，但不知道丟在哪，因為裡面是房租，如果遺失不知如何是好。

警方安撫林男情緒後，陪同林分別前往中正紀念堂站、台大醫院站，逐站逐車調閱監視器，並根據林的動線，分析他搭乘的車次、位置和可能的遺落點，最後林男看著畫面，終於想起他是在公館站上車，但東西好像就丟在月台座位上。

警方後來陪同林前往該處，發現手提袋仍擺在原來位置，經檢視後5萬元還在裡面，失而復得的林欣喜若狂，對警方熱心、迅速的協助不斷致謝。

北市捷運警察隊呼籲，民眾搭乘交通工具時，保持在視線範圍之內並隨時留意，下車時也應記得檢查隨身物品有無帶下車，隨時注意自身攜帶的貴重物品。

(中時 )