香港新冠肺炎疫情持續爆發，有社交通訊軟體流傳「有多個消息來源」，指警務處處長鄧炳強懷疑確診。香港警務處今日下午發聲明澄清，稱有關消息毫無事實根據，純屬謠言，警方嚴厲譴責別有用心之徒唯恐天下不亂，必定嚴肅跟進。

今日有社交通訊軟體流傳一段訊息，內容為警務處處長鄧炳強懷疑感染新冠肺炎，又稱如有進一步消息將會公布。

警方今日下午發聲明澄清，指警方留意到有網民在網路上發布假消息，訛稱警務處處長感染2019新型冠狀病毒。警方嚴正指出，有關消息毫無事實根據，純屬謠言。警方嚴厲譴責別有用心之徒唯恐天下不亂，必定嚴肅跟進。

截至今日（5日）凌晨零時，香港單日新增85宗確診，累計增至3,755宗，亦是連續3日確診宗數維持雙位數字。另初步確診個案則有70多宗。

亞洲博覽館「方艙醫院」自8月1日啟用，至今有100多人入住。香港01報導，大陸方艙醫院支援隊將協助政府，在亞洲博覽館二期用地興建臨時醫院（又稱社區治療設施），相關工作會盡快進行。另外，政府正考慮將度假營及大型體育館，改建成社區治療設施；而啟德郵輪碼頭亦在選址的考慮之列。

(中時 )