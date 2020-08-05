華南銀行副董事長林知延，遭前妻、也是新光公主吳欣盈指控，7年前在她座車偷裝GPS監控行蹤，台灣高等法院更一審判決出爐，林知延拘役15天、可易科罰金，而吳欣盈也在臉書上吐露心聲，嘆歷經6年多折磨，終於得到應有的公道。

吳欣盈發文說道，6年多折磨、換了7次法官，「雖然贏了官司，但我也失去了婚姻」，坦承並沒有贏得官司的喜悅，只是因為自己過去堅持，獲得正義的答案，尤其這幾年官司打下來，她認為司法不應該是解決婚姻的地方。

吳欣盈說為了維持婚姻，做了非常多的努力、不斷的容忍與退讓，「可是當我發現我最信任的人，竟然知法犯法在我車上裝定位追蹤器，更再我求助於他時，假裝若無其事，私下仍持續進行滿足他個人慾望的違法跟監犯行」，婚姻若失去信互諒，該如何走下去。

至於本案導因，林知延認為吳欣盈違反婚姻忠誠義務疑似出軌，2013年林知延透過律師劉宗欣找徵信社協助，在吳欣盈座車上裝GPS，還跟監偷拍，吳發現後憤而對林等4人提告。

吳欣盈臉書全文(圖/截自吳欣盈FB)

(中時新聞網)