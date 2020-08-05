小時候總有一些食物，打死都不敢碰，也是許多小孩挑食的原因。不過長大以後，不少人口味也轉變，已前不愛吃的食物，卻成為餐餐必點的佳餚。網友精選出3大食物，「茄子」、「苦瓜」、「青椒」等童年挑食榜前3名全都入列。

網友在PTT上發文詢問「有什麼是小時候不敢吃，長大卻很愛的？」表示「個人覺得燒酒、麻油系列都是」問網友們哪些食物從前不吃，長大卻特別愛吃？

貼文一出，許多人紛紛列出「米血」、「生蠔」、「菇類」、「疏菜」、「烏魚子」、「生魚片」、「秋葵」等食物，不過最多人說「茄子」、「苦瓜」、「青椒」。另外，「蔥、薑、蒜」等配料也有許多網友大推。

網友多半表示，有苦味的東西長大才覺得特別好吃，「茄子真的很神奇，小時候都覺得是恐怖的蔬菜，長大超愛」、「茄子，上大學之後一吃成主顧」、「苦瓜，因為長大發現生活更苦」、「烏魚子，小時候不懂，長大後反而能體會那種苦味」。不過也有網友指出，茄子、青椒長大只是敢吃，不算最愛。有人長大反而更挑食。

(中時新聞網)