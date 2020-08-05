由旺旺集團與勞氏品質認證聯合舉辦的“旺旺BRCGS證書授證儀式”於2020年8月5日在上海召開。為慶祝旺旺集團旗下廣州生產基地連獲6張BRCGS A 級證書，此次儀式特別邀請到 BRCGS 大中華區首席代表梁黎東先生出席。

疫情期間，食品安全猶為重要。旺旺集團大陸廣州工廠，近日一連獲得6張國際「BRC」 A級證書，並於8/5在上海舉行授證儀式。(影片取自中天新聞Youtube官方頻道)

(BRCGS 大中華區首席代表梁黎東)

BRCGS是一個全球性的認證標準，源于英國零售商協會(British Retail Consortium)，現已更名為BRCGS，目前已發展成為規範食品安全、品質和操作準則，以確保食品製造商遵守法規要求、同時保障消費者利益的全球食品安全標準。BRCGS標準也是全球食品安全倡議組織GFSI首批認可的標準之一，在全球範圍有廣泛的認可度。BRCGS 大中華區首席代表梁黎東先生也分享了 BRCGS 標準的優勢，並對旺旺集團此次連續獲得6張A級證書表示祝賀。

(旺旺集團生產研發群曹永梅總處長)

旺旺集團生產研發群負責人曹永梅總處長回顧了旺旺對於品質和食品安全的堅持。曹永梅總處長表示，品質和食品安全是旺旺集團立身之本，當今社會在不斷地發展，我們需要不斷進步，才能時時刻刻維護好旺旺的“金字招牌“。BRCGS標準作為GFSI 認可的標準一直是國際上食安管理體系的標杆之一，採用這種嚴苛的管理標準與旺旺追求產品“從內到外絕對完美”的準則非常契合。

(旺旺集團海外發展事業部梅鴻道總處長)

旺旺集團海外發展事業部梅鴻道總處長在採訪中表示，旺旺集團與全球60多個國家、地區的客戶有業務往來，足跡遍佈亞洲、歐洲、南北美洲、大洋洲、非洲。連續6家工廠獲得BRCGS A級證書，這是對於旺旺產品品質的認可，能夠進一步確立旺旺品牌的品質自信心，向海外客戶展示旺旺產品的品質優勢，增加客戶、消費者對旺旺的信任。

“從ISO、HACCP到BRCGS、FSSC，旺旺集團在高品質發展路上的腳步從未停止，同時，集團一直在推行具有旺旺特色的標準生產管理 系統WSM，從品質、生產運營、環境&職業健康、培訓四個方面整合管理要素。通過系統化的管理要求，使集團的品質管制能夠滿足例如 BRCGS、FSSC 22000等食品安全標準。”這次獲得BRCGS A級認證的旺旺廣州生產基地6家工廠，在為期半年的時間裡，為提升管理水準制定了詳細的整改計畫，在疫情困擾的情況下，完美完成，體現出了高效的執行。

(從左至右：BRCGS 大中華區首席代表梁黎東、旺旺集團生產研發群總處長曹永梅、旺旺集團生產研發群品質中心副總處長余惠民、勞氏食品安全與定制化服務部北亞區銷售總監金光日)

此次旺旺獲得的證書是由世界首家認證公司——英國勞氏品質認證頒發，作為全球第一家獲得英國皇家認可委員會（UKAS）認可能夠提供認證服務的機構，同時作為BRCGS認證機構評審最高等級－５星級評審機構，其在BRCGS、HACCP、ISO 22000和FSSC 22000在內的食品安全標準和解決方案領域，具有全球領導地位。

(中時新聞網)