自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，為了因應遠距工作、在家工作的需求，LINE持續強化手機版、電腦版的視訊通話相關功能。如今，隨著LINE 10.13.0推出，LINE也進一部預告將會再加入「會議室」功能，提供邀請制，讓受邀者透過點選網址就可以輕鬆加入會議，打破原本群組（視訊）通話限定在群組內的功能，更具彈性。

針對Android以及iOS平台的LINE 10.13.0版本，在更新日誌中指出主要改善群組視訊通話功能，並且翻新了個人檔案頁面。前者包含（1）新增可設定視訊通話背景的功能；（2）新增加入視訊通話前可預覽畫面的功能。後者則是（1）新增可使用貼圖等素材自由裝飾個人檔案的功能；（2）個人檔案背景可全畫面顯示；（3）狀態消息更容易閱讀。

另外針對iOS版本，則是還具備（1）貼圖選擇欄内新增可整體預覽訊息貼圖的分頁；（2）新增貼文串的貼文翻譯功能的更新內容。此外根據LINE CONVERGE年會公佈的資訊，LINE也指出以Labs的方式提供給Android平台用戶的聊天室分類功能，也將在未來登陸iOS平台，讓訊息閱讀更能分門別類，輕鬆管理，用戶可以期待。

在10.13.1版本之前，Android平台的LINE則是在用戶更新到10.12.1版本時出現一些不穩定，部分用戶會出現LINE閃退的情況。對此LINE已致歉，並且指出用戶可以透過將LINE升級至最新版本、確保行動裝置內有2GB以上的剩餘空間、將Android系統升至最新版本、重新啟動LINE應用程式及把行動裝置重新開機、確認或解除網路使用限制及網站過濾服務等方法，先嘗試解決。若仍無法排解，則可寄信給客服，讓客服團隊進一步掌握用戶遭遇到的情況，並予以協助。

(科技)