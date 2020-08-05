台南黎明高級中學獲第3屆全國高中物理探究實作比賽第1名，比賽前學生在校認真練習。（台南黎明高級中學提供／劉秀芬台南傳真）

教育部第3屆全國高中探究實作決賽，1、2日於高雄科博館舉行，台南黎明高級中學隊伍在全校師生鼓勵下，不負眾望，蟬聯「全國高中物理探究實作比賽」第1名。

第3屆全國高中探究實作賽初賽有40校2361人參加，進入複賽只剩36校共1307人，最後僅有18校40隊進入全國決賽。決賽競賽以辯論方式舉行，30位教授擔任評審，進行60場次辯論，競爭非常激烈。

去年獲得全國第1的李承暉和姜承恩同學不但提供過來人的經驗及辯論技巧，還到比賽會場為學弟妹打氣，最後陳鈺璁、林峻佑、吳敏綺、鄭立揚、林伯翰5位同學在導線（Conducting Lines）組獲全國第1名。

得獎的5位同學回校後大方分享心得，吳敏綺表示，實驗需要很多耐心，每一個誤差都會影響結果，期許學弟多注重小細節。林伯翰表示，運用蒐集的資料進行數據分析，以有限的材料做出最完整、最少誤差的實驗，最重要的是將實驗數據內化，在辯論時自信表達。

黎明中學校長羅家強表示，配合108課綱素養精神，學校十分重視科學探究實作，也鼓勵學生透過競賽活動激發巧思與創意並增加學習歷程的深度與廣度。此次學校能連霸全國第1名，師生家長們同感驕傲，家長會長張尹瑛特頒發獎金，鼓勵學生們及指導老師。

(中時 )