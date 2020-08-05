教育部今發文給各大學，自5日起，開放所有境外在學學位生來台就學。不過傍晚又急轉彎，「因為兩岸事務主管機關要求再審慎評估」，這次開放不包含陸生。世新大學校長吳永乾表示，私校都已經在通知陸生入境，教育部突然改變，「這玩笑未免開太大了」。

教育部之前先開放19個低風險及中低風險國家的應屆畢業及新舊生返台，7月22日又開放其他國家應屆畢業生入境，今天下午再發文給各大學「開放19個國家／地區以外之境外生在學學位生來台就學」，並未排除陸生。

教育部次長劉孟奇今天傍晚向媒體說明這次開放內容說，所有境外舊生（含應屆畢業生）從5日起都可以申請入境，這波符合開放資格的有約1萬人，其中包含5500個陸生；境外新生何時開放入境，要看這次執行的成效而定。

不過劉孟奇在向記者說明時，突然被幕僚叫出去3分鐘，他回來後表示，「因為兩岸相關的一些考量，所以這波開放不包含陸生」。也就是，大陸舊生不在此波開放範圍內。他表示，會再補公文給大學，說明詳細開放內容。他在短短3分鐘內改變說法，讓人大吃一驚。

不過稍晚，劉孟奇又到記者室向記者補充說明，教育部原本已經決定「開放19個國家／地區以外之境外生在學學位生來台就學」，「但因為兩岸事務主管機關基於目前兩岸情勢發展，要求再做考量」，教育部決定這波不開放陸生舊生返台就學。

私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾表示，教育部這個玩笑未免開太大了，因為收到教育部的第一份公文時，在私大群組裡面，都已經認定包含陸生，現在卻突然轉變，實在讓人暈倒、無奈。

吳永乾說，世新大學今天下午已經開始通知陸生可以返台了，最後卻發生變化，他要趕快通知學校行政人員，跟陸生說對不起，他們暫時不能來了。他認為，政府應該開放讓所以新舊的境外生都可以返台，至於檢疫場所是否足夠及學生是否有班機可以來台，則由學校及學生視實際狀況來處理就可以了。

(中時 )