今早12名環保局人員會同信義區公所人員前往現場，清除廢棄物並進行全面消毒。（台北市環保局提供／陳彩玲台北傳真）

北市信義區虎林街一處私人地下空間因廢置多年，長年積水導致蚊蟲孳生、異味飄散社區，令附近居民忍無可忍通報北市環保局。12名環保局人員會同信義區公所人員前往清除廢棄物並進行全面消毒，環保局表示，將追查業主、所有權人依廢棄物清理法開罰，同時追討環境清潔消毒等代履行費用。

在地里長表示，地下室在70年代曾是商場，本為建商所有，後因營運狀況不佳關閉，後續產權轉手多次，已不知地主是誰。據了解，該地下空間疑因棄置多年疏於管理而易積水，2001年納莉颱風後，地主曾清除過一次，後來再也沒有下文。

環保局表示，該地下室面積約300坪，有2個出入口，其中1處出入口以鐵網圍阻，另1處則被用木板封死，有漏水、積水情況，導致蚊蟲孳生。今早環保局、信義區公所民政課、經建課及健康中心人員前往會勘，並由區公所使用抽水機抽水，由清潔隊支援通風設備，將地下空間清潔完畢。

環保局強調，私人空間環境清潔與衛生，依規定應由所有權人或業者負責維護，由於此次地下室嚴重積水、蚊蟲孳生，已影響周邊公共環境衛生、居民權益與安全，因此會同區公所暫代所有權人先行清潔消毒，清理完畢後將清算人力、物力代履行費用，並查明所有權人進行追討，另將依廢棄物清理法開罰。

(中時 )