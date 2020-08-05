宏碁旗下數位電子看板解決方案事業建碁（3046）及電子產品代理商展碁國際（6776），第二季營運雙雙端出好成績。已連續虧損三個季度的建碁，單季營運順利轉正、稅後每股盈餘0.01元。展碁上半年則亦有較去年同期增長表現，稅後每股盈餘來到1.12元高點。

受惠2月以來因疫情帶動了包括防疫及宅經濟、宅娛樂等需求效益，拉抬展碁在小家電如空氣清淨機、咖啡機，及任天堂遊戲主機Switch系列與部分筆電等消費電子產品熱銷，展碁連續5個月的單月營收皆以3～5成以上的年增幅向上走揚。

展碁自結上半年營運財報，合併營收80.73億元、年增近3成，稅後淨利亦有逾27％的年增幅、達8,256.3萬元，拉抬稅後每股盈餘站上1.12元，雙雙站上高點。

另一方面，同屬宏碁集團旗下的建碁，也在第二季營運動能逐步回穩下彈升，自4月來其單月營收恢復兩位數的年正成長走勢，拉抬其單季營收季增近34.5％、來到3.81億元，雖較去年同期衰退2成多，但單季稅後淨利由虧轉盈、達195.1萬元，稅後每股盈餘0.01元。

受到單季營運順利轉正的利多帶動下，建碁5日股價一早就在買盤進駐下強彈、奔上漲停板，一路鎖死至收盤，以16.35元來到近三周高點。

今年以來在疫情衝擊各國消費零售實體市場下，占建碁營收比重最高的KIOSK（互動多媒體應用裝置）業務大幅受累，但建碁也把握疫情商機、以旗下聚焦AIoT智慧人臉／影像辨識與視覺應用技術相關解決方案的子公司建碁智見，積極推廣協助企業進行科學式數位轉型業務，為其營運動能加分。

目前建碁智見已推出包括可客製化之智能出勤與健康管理系統e臉通之解決方案，結合建碁之All-in-One裝置平台，連結門禁系統與紅外線熱成像感應，在進行人員辨識同時，亦可記錄其體溫等檢查、量測數據。

其智慧AI辨識方案並已落實在緯創集團旗下緯創軟體位於台北汐止新總部的高安全門禁需求，大幅減少其人事部門花費時間與人力在人員門禁、考勤等相關管理問題整理與核對，有效地協助企業強化營運效率。

同時，透過建碁AOPEN在數位看板的解決方案導入應用後，結合建碁智見AOPEN Smart Vision的多功能整合平台ConnectUX，可做圖文訊息編輯、排程及訊息發布，讓員工在「刷臉」同時即可看到企業發佈宣導訊息，更有效地進行企業內部溝通。

(工商 )