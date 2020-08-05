對中5-6月千萬元發票 今年11／5前要兌領 19:332020/08/05 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一發票。圖／林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部賦稅署表示，今年5-6月期統一發票1千萬元特別獎中獎號碼為03016191，總共有16張；特獎獎金200萬元中獎號碼為62474899，累計有19張。 賦稅署指出，若對中5-6月期統一發票中獎號碼者，必須在今年8月6日至11月5日至指定兌獎據點領獎，若領獎前未列印出電子發票證明聯，可透過「財政部統一發票兌獎APP」兌領全部獎項；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎及雲端發票專屬500元獎，其餘獎項仍應於指定兌獎據點領獎。 (工商 ) #統一 #領獎 #兌領 #統一發票 #中獎號碼 也許您會感興趣 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 為台積電這2件事 國內專家怒槓美媒分析師 - 財經 台積電狂噴沒風險？日媒爆小心陸廠出狠招 - 財經 金價突破2000美元 分析師：15000都有可能 - 財經 台新員工集資中15.9億威力彩還沒領？ 台彩回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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