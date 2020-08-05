財政部賦稅署表示，今年5-6月期統一發票1千萬元特別獎中獎號碼為03016191，總共有16張；特獎獎金200萬元中獎號碼為62474899，累計有19張。

賦稅署指出，若對中5-6月期統一發票中獎號碼者，必須在今年8月6日至11月5日至指定兌獎據點領獎，若領獎前未列印出電子發票證明聯，可透過「財政部統一發票兌獎APP」兌領全部獎項；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎及雲端發票專屬500元獎，其餘獎項仍應於指定兌獎據點領獎。

(工商 )