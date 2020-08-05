清純女友竟是「媽媽桑」！大陸網路近日瘋傳一篇名為《這是我一輩子見過最醜的嫖客》的PO文，原PO自曝1年前交往了女友，最近無意中翻到對方手機，竟發現對方在各大高校組建「助學會」，實則組織學生進行錢色交易，包括成都各大高校女大生近百名。

文章中指出，原PO去年交了女友，發現對方是一名老鴇，「我忍辱負重堅持了1年，目前終於完成了證據收集，剛剛認識余姓女友的時候裝得很純，天天給我講愛情要乾淨要純潔，把自己人設做的特別高尚，道德正統，說自己在美妝培訓行業工作，不久我就發現她的收入和消費嚴重不對等」，原PO指控，「女友不僅自己賣，還組織同學、朋友、學妹去賣，賣淫的區域覆蓋了四川，同樣也做空降業務到北京、上海」。

女友和男嫖客白馬曲尼。（圖／微博）

文章內還曝光驚人細節，這位宜賓學院畢業的女友把組織取名為「助學會」、「互助會」，打著解決貧困女學生生活問題，長期給部分女大生甚至是未成年洗腦，讓她們從事賣淫的生意。據這名女友自己說，她從事這個行業有5年之久，手機裡固定嫖客電話超200人，參與助學會的女性以及未成年人數近百人之多。據悉，每次費用在2000元人民幣到5000元人民幣之間，助學女同時還為其尋找獵物，讓更多的同學成為助學女。

女友和恩客對話截圖。（圖／微博）

其中，一名藏族企業家白馬曲尼是「助學」事件的嫖客之一，且這位年近六旬的大叔不只資助一名女學生，而是同時資助多名，更是在成都各大高校「助學」。「助學會」的事件曝光後，宜賓學院3日曾回應，表示校方高度重視，積極配合公安機關調查真相，「經公安機關查實，網上反映的余女既不是宜賓學院在校學生，也不是宜賓學院的畢業學生，相關案情公安機關正在偵破中」。

原PO再次發聲反擊。（圖／微博）

對於校方的回應，原PO也提出質疑，「余女拿過宜賓學院畢業證給其『資助者』看過，要說造假也不無可能，但要說為什麼偏偏是宜賓學院？相信沒有一兩句話解釋的清楚吧？其次，余女講述過很多關於宜賓學院的大小事件，不像是編造；余女也曾帶過人去宜賓學院實地走過，大大小小的事件綜合起來和招搖撞騙實屬不太有太大的關係」，包括廣大的大陸網民也不買帳、認為宜賓學院的回應並非實話。

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(中時新聞網)