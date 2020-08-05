隨著黃金持續突破紀錄高價，分析師正在預測黃金的下一步走向。知名財經分析師彼得·希夫和里卡茲認為，聯準會持續的印鈔和零利率政策將推動黃金持續走高，同時在2011年至2015年黃金已經經歷了50%的回調，已經為進一步上漲奠定了基調。同時他們認為美股未來將真正經歷一次熊市，從道指/黃金價格比來看，當前道指虛高，道指/黃金價格比需要大幅修正，這意味著黃金未來有望上探15000美元。

知名財經分析師彼得·希夫表示，他很驚訝黃金花了這麼長時間才打破紀錄。希夫表示：「過去十年中發生了很多事情，我們印了很多的錢。」他補充說，聯準會已經採取了一項永遠無法自拔的政策。

「當聯準會實施零利率的時候，當聯準會進行量化寬鬆時，人們最初認為這是暫時的，因為可以規範利率並縮小其資產負債表。但是我從一開始就說這是不可能的，我認為市場現在開始意識到我是對的。當他們想到未來會無休止地印鈔，利率永遠為零，聯準會的印鈔機為數兆美元的赤字提供資金時，他們開始意識到這一點，於是他們開始拋售美元，轉而購買黃金。」

《貨幣戰爭》作者、華爾街分析師里卡茲引用了幾年前商品交易員吉姆·羅傑斯(Jim Rogers)告訴他的東西。他說：「黃金將突破天際，但是如果不進行50％的修正，這一切將不會發生。而在2011年的黃金高點和2015年的低點之間，黃金下跌了約50％。」里卡茲的言下之意是，推動黃金進一步走高的50%的修正已經完成。

里卡茲表示：「(2015年低點)就是50％回撤位，這個位置也是黃金的底部，所以黃金正在上漲，並可能突破天際。」

希夫對於表示贊同，他表示：「黃金在1200美元到1500美元之間形成了非常堅實的基礎。現在我認為我們已經突破了此前的區間。我認為黃金上方已經沒有壓力可言。我認為這是牛市的另一端。從這裡不會有任何重大的回調。我的意思是，即便會有回調，但是我認為它們不會非常重要。如果您正在等待大規模回調以購買黃金，那麼您將等待很長時間。」

里卡茲對此表示同意，並說黃金的回撤已經結束了。希夫補充道，等待黃金回調購買黃金以期獲得更高的價格是愚蠢的。這個世界將到處都是等待購買黃金的人和因為沒有硬著頭皮購買黃金而破產的人。」

鑒於聯準會資產負債表的擴大，當被問及黃金的高位在哪裡時，希夫表示，疫情衝擊後黃金停在1900美元的唯一原因是人們確信聯準會可以取消該政策。如果市場不相信這一點。那麼黃金就會一直上漲。但是現在看來這一疑慮得到了驗證，因此黃金最終突破了2000美元。

希夫表示，在1970年代因為聯準會主席保羅·沃爾克(Paul Volker)願意讓利率上升，黃金牛市結束了，但是這一次有什麼可以阻止黃金呢？

「聯準會不能讓利率上升，因為我們破產太多了。他們不會虛張聲勢，因為將來沒人會相信他們會加息。他們將無法假裝他們可以縮減資產負債表，因為如果4.5兆美元的時候不能縮減資產負債表，那麼當資產規模為10兆美元或20兆美元時，他們將如何縮減資產負債表呢？誰知道它要去哪裡？因此，我真的看不到他們有什麼辦法可以阻止美元崩潰。」

希夫說：「世界最終將切斷與美元的關係，脫離美元標準，回歸金本位制。而且美元將比70年代的貶值幅度更大，因此我們可以看到金價同樣令人印象深刻。」

里卡茲則給出了具體的預測數字，他預計到2025年黃金將觸及15000美元。他推斷了一些數據來闡明自己的觀點。他的研究表明，考慮到美元，歐元，英鎊，日元等貨幣M1供應量，如果將其除以官方的黃金數量，則黃金將上漲至15000美元。

里卡茲還表示，如果回歸金本位制，或者甚至將黃金用作貨幣的參考點，如果想要恢復市場對於美元的信心，則黃金隱含的非通縮價格為每盎司15000美元。

希夫說，這確實是一個移動的目標，因為聯準會仍在印鈔。從現在到未來很長一段時間，將要印很多錢，所以沒有人直到當印鈔停止時黃金價格將處於一個怎樣的高位。

希夫還表示另一種看待黃金的方法是道指/黃金價格比。在上個世紀的美國股市熊市期間，道指/黃金價格比曾兩度跌破1。因此，如果查看道瓊斯指數現在處於26000的位置，那麼黃金價格必須等於道瓊斯指數的水平，那麼它將為26000美元。

所以如果股市出現大的熊市，黃金將能夠觸及15000美元。里卡茲強調他並不誇張，他認為15000美元實際上是保守的，黃金實際上可能更高。

(中時新聞網)