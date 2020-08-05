美國衛生部公布，美衛生部長阿札爾（Alex Azar）預計將於下週訪台，與台灣官員與專家就疫情大流行進行交流，期間可能拜會總統蔡英文。大陸國台辦發言人馬曉光今天（5日）發佈新聞稿回應，台灣問題是大陸內政，不允許外部勢力插手干涉。

「大陸要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。堅決反對美國同中國臺灣地區開展官方往來。」馬曉光表示，「民進黨當局挾洋自重，甘當棋子，與美方勾連。獲取政治私利，損害兩岸同胞共同利益是十分危險的，也是不可能得逞的。

(中時 )