美衛生部長將訪台 陸國台辦批民進黨挾洋自重 19:242020/08/05 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國衛生部公布，美衛生部長阿札爾（Alex Azar）預計將於下週訪台，與台灣官員與專家就疫情大流行進行交流，期間可能拜會總統蔡英文。大陸國台辦發言人馬曉光今天（5日）發佈新聞稿回應，台灣問題是大陸內政，不允許外部勢力插手干涉。 「大陸要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。堅決反對美國同中國臺灣地區開展官方往來。」馬曉光表示，「民進黨當局挾洋自重，甘當棋子，與美方勾連。獲取政治私利，損害兩岸同胞共同利益是十分危險的，也是不可能得逞的。 (中時 ) #大陸 #美國 #中國 #美方 #台灣 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 恐怖情人！女大生出遊失聯25天 警方追查傳惡耗 - 兩岸 清純女友竟是「媽媽桑」！近百女同學組「淫亂助學會」 男友暴氣PO文 - 兩岸 中印衝突搧風點火 美秀衛星照片：轟-6K出現新疆喀什機場 - 兩岸 大陸075型兩棲攻擊艦進入東海 首次試航 - 兩岸 美祭珍珠港戰略 北京不上當 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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