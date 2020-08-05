近日國內出現不明感染源的新冠肺炎患者，中央流行疫情指揮中心今宣布，即日起出入8大處所時務必佩戴口罩，北市議員游淑慧憂心，台北流行音樂中心即將在22日舉行5000人的壓力測試音樂活動，恐成為防疫破口，要求北市文化局謹慎防疫。

游淑慧指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布8大類場所應佩戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集及教育學習、展演競賽、娛樂、大型活動、宗教等場所，除了到處出遊的人潮讓人擔憂外，陸續恢復的大型活動可能成為疫情破口。

其中，北流將22日進行壓力測試的音樂活動，預計邀請5000人至北流參與測試，她質疑，5000人在「室內聚集」的大型活動是防疫壓力，即便入場時要求配戴口罩，但表演一開始，燈光調暗，現場的工作人員是否有能力一一巡查觀眾有無脫下口罩？她已提醒文化局「不可不慎」，要求進行防疫評估。

台北流行音樂中心北基地表演廳受新冠肺炎疫情影響，延至8月22日舉行滿載壓力測試，預計9月5日正式開幕，壓力測試場將邀請嘻哈天團頑童MJ116、風靡樂壇的J.Sheon、創作歌手鼓鼓呂思緯、創作才子蕭秉治、「台北周末音樂不斷電」優勝樂團鹿洐人，測試場採免費索票，日前開放搶票5分鐘即索取一空。

(中時 )