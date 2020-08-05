二極體廠德微科技（3675）於公告今年7月營收1.35億元，較去年同期成長2.1％；較上月微幅成長1％。今年前七月累計合併營收為9.32億元，較去年同期成長6.9％。

時序進入第三季，COVID-19並未見消散之可能，各國無不審慎應對這場系統性風險與市場之嚴峻挑戰。面對無法預測的市場系統性風險，遠距商機仍有機會持續帶動市場風向，例如：遠端伺服器、NB、通訊、遊戲機等二極體應用面之需要。

德微表示，持續朝著強化產線生產效能、提升良品率，增強人員教育訓練等專業智能多元知識裝備，以因應詭譎難預測的市場變化。

德微期待，在COVID-19疫情消散後，全球的需求面提升，期待5G、車用電子與AI智能之需求成長，帶動週邊應用對二極體之需求。此時，專注本業經營的德微科技，已預備好，啟動進入下一階段成長之鑰，迎接因新冠肺炎疫情所帶來的新市場秩序與產業競爭力。

(工商 )