EDA廠Mentor推出能夠支援大型、佈局後（post-layout）類比設計的奈米級驗證Analog FastSPICE eXTreme技術，可大幅提高模擬效能，並確保奈米級類比驗證所需的晶圓廠認證準確度。該革命性技術使其Analog FastSPICE平台再次取得重大進展。

對於寄生複雜度和接觸電阻高的類比設計來說，Analog FastSPICE eXTreme更具價值。隨著製程尺寸的持續微縮，上述兩種問題正日益嚴重，初期客戶的基準測試顯示，與Mentor上一代的Analog FastSPICE產品相比，該項新技術的模擬效能提高了10倍，而與在類似準確度設定下的其他商用解決方案相比，模擬效能提高了3倍。

Silicon Creations執行副總裁Randy Caplan表示，作為鎖相迴路（PLL）這類高效能時脈以及SerDes這類低功率/高速數據介面的世界級矽智財供應商，我們的產品已被內建於最先進的晶片級系統之中，這要求我們能夠支援最新的3奈米FinFET製程技術。

因此，當務之急是要快速、準確地模擬FinFET設計，以符合我們積極進取的開發時程。我們以多項大型的佈局後設計參與了Analog FastSPICE eXTreme技術的早期使用計劃，結果顯示，在保持SPICE級準確的同時，設計時程加快了10倍。我們期待利用Analog FastSPICE來驗證我們的完整萃取設計，在保證高效能和高良率目標的同時實現『首次即成功』的矽晶設計。

(工商 )