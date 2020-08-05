印尼國家使命黨的知名政客普諾摩，發現家中女傭竟然將口罩塞入自己的下體又放回原處，令他相當傻眼。(翻自中國報)

1位印尼國家使命黨的知名政客普諾摩，多日前在自己的社群平台上，分享自家女傭加持口罩的噁心事件。因工作過於忙碌，雇用了1名女傭來家打理家事，不料某天政客觀看自家的監視器時相當傻眼。因為他看到這名女傭竟然將家中的口罩，塞入她的下處數秒，又將它拿出放回原位。影片PO文上傳後，許多網友紛紛建議這名政客，可以用「分享香氣的美好」作為下次的競選口號。

據了解，印尼知名政客普諾摩因工作忙碌，因此聘請1位女傭來打理家事，然而某日他在觀看自己的監視器時，卻發現這名女傭竟然將家裡口罩，拿起來塞到自己下體裡過幾秒後，才拿出放回原處，隨後走回自己房間繼續打理家務事，普諾摩觀看之後，立即將其影片PO在自己的社群平台上廣為流傳，也要大家多加注意家中是否有精神異常的人，需及時給予適當的關切。

影片PO出後，網友紛紛回應普諾摩，認為他可以用這位女傭的噁心行為，來做為下次選舉的標語「分享香氣的美好」，也有網友認為，女傭的口罩行為，實在是有夠惡心的。

(中時新聞網)