時代力量前主席徐永明捲入SOGO收賄案，今天稍早已申請退黨。時力立法院黨團總召邱顯智受訪表示，決策委員會開會後決議，10位決策委員即刻總辭，並於3週內改選，任期至2021年2月28日。

時代力量黨章明定，黨主席為決策委員會成員互選，由於決策委員已經總辭，目前時代力量處於無主席狀態；時力黨章也明定，決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選，因此，改選後的決策委員任期將至明年2月28日。

徐永明今天申請退黨後，時代力量召開臨時決策委員會。會議結束後，原為代理主席的立院黨團總召邱顯智接受媒體訪問表示，10位決策委員即刻總辭，並於3週內改選，

邱顯智也說，時代力量將提出廉政公約及財務改革方案。

此外，時代力量也發布新聞稿指出，時代力量紀律委員會針對「SOGO百貨經營權行賄案」對徐永明申訴案做出裁決，認為徐永明已於今天自行填具放棄黨籍聲明書，並於下午3時50分經中央黨部秘書處收文在案，徐永明已非黨員。

新聞稿指出，紀律委員會既未開始進行調查程序，全案即與時代力量黨章第24條第3項「黨員於受到調查期間退黨者， 調查程序不因退黨而中止」的規範情形無關，因此依規定，決議本件申訴不受理。

(中時新聞網)