金門今年雨量僅去年的一半，溪流缺水陸化的情況之二。（縣議員董森堡提供）

金門今年雨量僅去年的一半，溪流缺水陸化的情況之三。（縣議員董森堡提供）

金門今年雨量僅去年的一半，溪流缺水陸化的情況之四。（縣議員董森堡提供）

金沙水庫是金門東半島的重要蓄水湖庫之一。（李金生攝）

金門縣自來水廠持續將原水抽到瓊林、蘭湖與擎天水庫蓄存。（縣自來水廠提供）

大陸通水金門今（5）日滿2周年，出現東半島金沙地區上游湖庫和溪流缺水，下游湖庫買來的陸水卻滿溢入海狀況，民眾痛批縣府「花錢做沒功德！」任由鄉親血汗錢放水流。縣府則澄清已檢討整體水資源合理分配，做到「不浪費」、「更有效」的運用。

連日來，縣議員董森堡接獲陳情，不少民眾抱怨水資源運用失衡，已不是1天2天的事，讓人質疑縣府團隊假裝沒看見，不然就是拿不出好辦法，希望楊鎮浯縣長帶領主管走出冷氣房，也下鄉實地勘查一下。

后水頭黃姓民眾指出，目前陸水分2管線注入金湖鎮的太湖及金沙鎮的榮湖，榮湖因為地勢滲透影響，水源注滿下游的金沙溪段外，還由金沙水庫外溢流到大海，浪費珍貴的水資源，也等於將買水的錢灑向大海。

斗門陳姓農友也說，今年雨量只有去年的一半約300毫米，正是缺水的歹年冬，大家不敢播種農作，相關單位應趁旱季清淤浚深，同時把下游多餘水源引注至上游，一方面補注地下水源，也讓農田有水可用。

董森堡認為，金門水資源政策需要檢討，嚴重超抽地下水的金西地區無大型湖庫可以補注水源，但金東地區卻又出現買來的陸水溢流入海的狀況。目前縣自來水廠雖有調度水源至瓊林水庫、擎天水庫，但金沙水庫溢流的情況仍然存在，公部門考量買來的陸水是民生用水，深恐引流給農民灌溉會惹來爭議，但任由好水溢流入海，不是更浪費嗎？

縣府則表示，金沙及榮湖水庫的上游集水區面積大，降雨時常有溢流出海情形，為避免浪費珍貴水資源，縣自來水廠一直持續將2地的原水抽到瓊林、蘭湖與擎天水庫蓄存，另縣府也正在評估抽水挹注上游的方案，希望水資源能更多元利用。

水廠也說明，目前大陸引水量是依榮湖、太湖淨水場的實際需求抽取，並無將陸水放流至榮湖、金沙水庫的情形，同時每天均將陸水輸送至西半島，可減少地下水抽水量約2500噸／日（減抽比例約25％）。另洋山淨水場已完成整體試車，預計年底將可正式加入供水營運，屆時可增加陸水使用量，並輸送至金西以減抽地下水量，達到涵養保育地下水源的目標。

(中時 )