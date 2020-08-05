宏碁（2353）公布第二季營運財報，受惠疫情帶動的宅經濟、宅娛樂需求，宏碁單季營收較第一季彈升逾3成，營業利益率更站上歷史單季新高，單季稅後EPS為0.40元，創11個季度來新高，可說是受「疫」良多。

因疫情帶動的市場急性需求，宏碁第二季在含括電競筆電、桌機和顯示器的電競全產品線，與Chromebook產品的營收大幅增長，較今年第一季皆有逾7成以上的季增幅，也拉抬其單季營收季增約34％、來到655.76億元，年增約19％。

宏碁單季毛利率及營業利益率亦雙雙較上一季增長，分別達10.9％及3.2％，其中，營利益率首度站上3字頭，更刷新宏碁歷年來單季新高紀錄。其單季稅後淨利11.95億元、較第一季及去年同期皆有翻倍增長，單季EPS為0.40元，為自2017年第四季以來的單季新高。

累計其上半年稅後淨利17.53億元、年增57.2％，稅後EPS為0.58元。

宏碁表示，第二季由於遠距居家辦公及遠距教學需求，泛歐及泛美區營收展現強勁動能，單季營收分別有6成及超過35％的季增幅，另在泛亞區業績亦逐步由疫情封城影響恢復中。從產品來看，其在單季筆電營收有達48.4％的季增長、顯示器產品亦有近29％的季增幅。

(工商 )