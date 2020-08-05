魏德聖和《臺灣三部曲》美術總監的花谷秀文5日一起出席記者會。（吳松翰攝）

《首部曲：火焚之軀》以西拉雅獵人為主角。（米倉影業提供）

導演魏德聖醞釀20年、籌備3年的《臺灣三部曲》於5日正式啟動第一階段電影集資計畫，期望在明年8月電影正式開拍前，透過群眾集資，募得足夠資金以完成電影場景搭建，計畫上線不到10小時，集資金額已破1000萬，魏德聖表示：「目前箭在弦上，場景百分之九十九已經確認，主要演員也有百分之九十達成默契，這3年我們的籌備工作沒有一刻停下腳步。」

魏德聖今天出席記者會心情忐忑，表示為了籌備工作心力交瘁，曾無來由全身冒冷汗，疑似恐慌症上身，他上週去買威力彩沒中獎，喊話中獎彩迷投資他，笑說：「來跟我做這件有意義的事情，我讓你當總裁。」

魏德聖發動群募，坦言有人質疑「為什麼要給你錢拍電影」，他說：「這是台灣從大航海時代至今400年的紀念電影，屬於全體台灣人的電影，不是我個人的。」他擔心遭人言語攻擊而影響贊助者意願，表示自己曾被攻擊「拍片很會超支」，他解釋：「拍攝《賽德克》的時候，我提出5億預算，有投資者砍成3.5億說要投資，我把預算修改成3.5億，他最後還是沒投資。」他說，自己拍攝《海角七號》執行度90％，《賽德克•巴萊》是95％，《52赫茲我愛你》更高達100％，沒有浪費一絲一毫的錢，「我拍片都先規劃，很精準把會發生的意外都算在裡面，有誰比我更省錢。」

「臺灣400年系列電影」共計五部電影，包含紀錄片《尋找福爾摩莎》、動畫片《達娜米》，和《臺灣三部曲》三部史詩劇情片：《首部曲：火焚之軀》以西拉雅獵人為主角；《二部曲：鯨骨之海》以漢人海盜的角度；《三部曲：應許之地》以荷蘭傳教士的觀點。詮釋在1624年，近400年前的大航海時代，同個時間點，不同族群匯集在臺灣，相互激盪、劇烈地影響著世界剛踏入臺灣的動人史詩故事，預估耗資45億台幣。

魏德聖表示，《臺灣三部曲》預計今年九月搭景，在高雄南星計畫區重建「麻豆鎮」，預計需要3000萬元，接下來還會打造還原400年前古大灣市鎮等場景，明年八月三部電影同時開拍，預計拍攝期為1年8個月，2024年元旦將放映紀錄片《尋找福爾摩莎》，八月將上映動畫片《達娜米》，2024年最後一天上映《首部曲：火焚之軀》。電影屆時上映將與好萊塢強片《阿凡達》系列、《星際大戰》系列對打，魏德聖說：「你們可以先去看他們的，我的電影會演一輩子。」他表示作品將放在「豐盛之城」園區永遠以電影型態有尊嚴的上映著。

記者會現場，團隊獻上魏德聖兒子親筆寫的父親節卡片和為爸爸加油打氣錄音檔，讓魏德聖差點掉淚，「一開始真的想哭，但是趕快忍住」，被問有什麼想對兒子說？魏德聖靦腆表示不好在公開場合說，「回去會跟他講久一點」。

擔任《臺灣三部曲》美術總監的花谷秀文5日也一起出席記者會，談到和魏德聖的第一次合作說：「導演對某些事情異常執著，執念非常深，會用盡全力去表達一定要做到的事情。」他說預計在台灣待上一年，「導演要我待多久我就待多久」。

(中時 )