計程車運將尋短，霧峰警分局萬豐派出所員警，發現運將昏睡在駕駛座，副駕則有安眠藥。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰警分局萬豐派出所員警，發現尋短的運將昏睡在駕駛座，與救護人員等4人，費了一番力氣，才將運將拉出駕駛座。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

計程車運將尋短，熟悉山區地形的霧峰警分局萬豐派出所員警，火速在10分鐘尋獲該運將，即時將他送醫，救回一命。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰警分局萬豐派出所副所長鄭正昌、警員何宗智，接獲通知指出有一計程車預在霧峰區北岸路一帶尋短，火速趕抵現場搜尋，但第一時間並未找到，情況非常緊急，幸員警熟悉山區路況，研判可能停放區域，果然不一會就找到該車，救出已服下安眠藥的司機。

台中市一名計程車司機家人在與父親言談中覺得父親有自殺念頭，3日下午發現其父親不見蹤影，急得到處尋找，於17時05分向110報案，指根據其父親計程車行的計程車訊號，最後出現位置是在霧峰區北岸路一帶，萬豐派出所接獲通報後，火速到北岸路搜尋，但第一趟並未看到該車，熟悉當地山區地形的員警，研判可能停在某處，果不其然，10分鐘後就迅速在北岸路54巷旁的河堤邊坡發現該車。

員警趨前察看，發現司機倒在駕駛座上昏迷不醒，立即開啟車門，嘗試拍打叫醒該運將，但該運將仍然繼續昏睡，員警立即通報救護人員及家屬到場，過程中發現副駕駛座留有安眠藥，研判運將吞安眠藥輕生。

由於該運將身材魁武，警消4人費了一番力氣，才將運將從駕駛座抬上擔架緊急送醫，即時救回一命，化解了一場悲劇，對於警方積極協尋，即刻救援家人生命，讓運將家人感激萬分，頻頻道謝。

霧峰分局分局長陳家銘表示，自殺不能解決問題，卻留給家人無比傷痛，呼籲大家珍惜生命，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，若有需要可撥打安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)／張老師專線：1980／生命線協談專線：1995。

線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)＃張老師專線：1980＃生命線協談專線：1995

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