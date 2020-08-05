教育部今(5)日發文給各大學，原定自5日起，開放所有境外在學學位生來台就學，不過傍晚情況急轉直下，出自於兩岸政治考量，表明這次開放不包含陸生。立委陳玉珍表示，政府髮夾彎的做法，令人傻眼，她明(6)日將召集內政委員會，前往陸委會了解陸配及其子女還有陸生返台情況，「就看明天陸委會如何回應！」

教育部之前先開放19個低風險及中低風險國家的應屆畢業及新舊生返台，7月22日又再開放其他國家應屆畢業生入境，今天下午再發文給各大學，公文內表明「開放19個國家／地區以外之境外生在學學位生來台就學」，並囊括陸生。

由於媒體在下午看到的教育部公文，包含「預定來台陸生名冊」，在教育部對外說明以前，都以為要開放陸生來台，甚至連陸生聯招會都已在官方臉書貼文，多所私立大學也隨即通知陸生來台作業，但沒想到教育部反悔，直接表明要收回公文，主因在於受兩岸關係影響。此舉很明顯是出自於政治考量，不少大學校長與主管罵翻天。

陳玉珍在獲知第一波消息後，先在臉書表達肯定，原以為陸生可以開放來台，但沒想到教育部作法「髮夾彎」，直說：「很遺憾，一個小時前才剛剛稱讚陸委會有點進步，自8月5日起全面開放境外生（包含陸生）返台，沒想到，轉眼之間，政策大轉彎，又宣布不包含陸生」。她要求民進黨政府講清楚，「是不是根本就是完全不歡迎大陸學生來台灣就學！」

陳玉珍近來不斷替陸配、陸配之子還有陸生發聲，協助回台生活與就學。她明(6)日將召集內政委員會，到陸委會考察陸配子女（小明）丶來台團聚陸配及陸生返台時程規劃進度與內容，不斷督促，「就看明天陸委會如何回應！」

(旺報 )