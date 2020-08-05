經濟部能源局5日召開離岸風電區塊開發規劃說明暨意見徵詢會，區塊開發草案有大變動，兩大方向包含2026至2030年的3-1期精簡為2階段，另外還有釋出容量也有調整，相關草案預計今年第四季公布，2022年第二季進行選商遴選工作。

能源局表示，區塊開發3-1期原本定出3個小階段，不過聽取業界意見之後，調整期程分成兩期，3-1-1改為2026年至2027年，分配2GW的容量給與進行遴選，3-1-2則改為2028至2030年，分配3GW，參與資格必須通過環評並且符合財務資格。

至於區塊開發規則確定時間，能源局指出，目前維持在今年第四季會定案，2022年第二季辦理2026至2027年的第一期區塊開發作業，較上次對外說明時延後一年，主要是給予開發商更多時間去敲定產業關聯性的在地化要求，至於2028至2030年的第二期則預定在2024年第二季進行相關作業。

(工商 )