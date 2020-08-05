藝人羅霈穎3日晚間猝逝的消息震驚各界，也引發不少有關猝死的討論。心臟外科醫師甘宗本日前在節目上表示，「會造成猝死的心臟病，有一半的病人都是沒有病史的。」事實也讓在場來賓驚訝不已。

甘宗本日前在節目《醫師好辣》中表示，以前他當住院醫師時也很好奇，為什麼因心臟病猝死的病人，一般都沒有病史。他的老師特別向他解釋，「如果健康的人心臟完全沒有缺血過，今天突然一條血管塞住了，就是堵塞了，三條血管堵一條，過不了這關，就造成猝死。」

他也進一步說明，由於老病患長期血管堵塞，習慣於缺血，甚至產生側支循環來維持生命。且老病患心導管做好幾次、有的支架放好幾支，所以猝死機率不高。且甘宗本也說，「若有發生過缺血狀況1、2次，確實耐受性會比較好。」若是年輕人發生此種情形，甘宗本透露，最常見的原因就是肥厚性心肌病變。此種情況發生時會產生心律不整，若無法及時使用AED急救，可能有生命危險。

他也透露曾有一名不到40歲的女性患者，罹患急性心肌炎。病患主訴某天突然出現咳嗽、呼吸費力等症狀，送到急診室X光一照，發現肺部整個呈現白色，進一步照心臟超音波，心臟幾乎沒有跳動。隨後該名患者送入加護病房，並裝上葉克膜，渡過了危險期。一個禮拜後心臟功能慢慢恢復，他更形就像大病初癒一樣。

心臟外科醫師甘宗本在節目上透露，會造成猝死的心臟病，有一半的病人都是沒有病史的。(影片取自東森綜合台Youtube官方頻道)

(中時新聞網)