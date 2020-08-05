林柏宏與謝欣穎在《怪胎》飾演情侶、默契十足。（粘耿豪攝）

《怪胎》林柏宏、謝欣穎、鍾瑶、張少懷和導演廖明毅出席首映會。（粘耿豪攝）

鍾瑶義氣相挺導演廖明毅。（粘耿豪攝）

【即時新聞】《怪胎》首映會，導演廖明毅、林柏宏、謝欣穎、鍾瑶出席。(粘耿豪攝)

電影《怪胎》5日在台北信義威秀影城舉辦首映會，林柏宏、謝欣穎、張少懷和導演廖明毅出席外，鍾瑶也驚喜現身。她曾與廖明毅合作MV和短片《門縫前的包裹》，這回在《怪胎》飾演「小三」，介入林柏宏與謝欣穎，她力挺導演，劇本不看就秒答應演出，笑稱：「導演拍攝的過程滿精緻的，要求很高，可以感受到跟他拍片會很痛苦，是個處女座的導演。」導演則透露：「她是我最重要短片《門縫前的包裹》的女主角，所以我拍第一部長片《怪胎》的時候，想說能請她回來，當作一個紀念。」

謝欣穎則坦言，拍攝時因為角色關係，所以會刻意不和鍾瑶有太多接觸和交流，「尤其看完電影時，看到她在片中坐在原本屬於我的沙發上時，心裡還有種怪怪的感覺」。謝欣穎在首映會前相當緊張，還特地吃藥緩解胃痛，「因為這次有很多工作人員、親朋好友來看，心裡也很期待，想聽到大家看完的想法。」她與林柏宏邀請了100多位好友包含溫昇豪、林予晞、導演傅天余、連奕琦、莊絢維、莊翔安等人出席支持。

該片昨日再度傳來入選2020紐約亞洲電影節競賽片的好消息，更是唯一入圍的台灣電影，讓廖明毅十分開心，他期望《怪胎》票房能夠破億，他透露接下來有2部正在製作的電影，一部為改編作家藤井樹的小說《暗社工》正在調整劇本，會以一般形式拍攝；另一部則再度挑戰用手機拍攝的電影。該片7日全台上映。

(中時 )