因應正文科技（4906）子公司正基科技上興櫃分散股權需求，正文科技展開釋股作業，正文科技5日宣布整體釋股認購作業已全數完成，含正文科技處分利益8.34億元及正文投資處分利益2.11億元，處分利益達10.45億元，對每股獲利挹注相當於2.95元。

正文指出，正基科技是物聯網專業無線模組品牌公司，而正文科技是網路通訊代工廠，為了避免「品牌」、「代工」的客戶衝突，遂決定將母子公司分割，以利雙方業務之擴展。正文強調，正基科技為了在物聯網無線模組市場建立專業品牌之優勢，這幾年積極進行組織改造與業務調整，除了關閉虧損的光通訊模組代工產品線外，又整併經營模組銷售通路許久的「速連通訊」，並將公司策略佈局專注在物聯網、工控、醫療及車用等專業領域，耕耘無線模組高毛利品牌市場，近幾年歷經經營團隊不斷的努力，帶動業績同步成長，也成功地在無線模組專業領域建立了「AMPAK」的品牌。

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