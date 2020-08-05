江蘇南京市應屆大學畢業女生李倩月，上月8日與同居洪姓男友吵架後，翌日獨自前往雲南西雙版納州勐海縣散心，至今已失聯25天。結果，警方周二（4日）通報，24歲洪男與2名友人合謀，將李誘騙至該縣城郊外的山林中殺害並埋屍；案件目前仍進一步偵辦中。

據《東網》報導，勐海縣公安局在上月18日接獲南京當局協查通報，指21歲的李女到達當地後去向不明。經警方調查，發現洪男有重大作案嫌疑；至周一（3日）會同南京警方，在南京市將洪男與其張姓、曹姓好友一同拘捕，並於當日在勐海縣城郊外的山林中，找到被掩埋的李女屍體。

據此前報道，李女的父親曾表示，女兒失聯前曾與男友發生爭吵，事後在社交帳號中收藏了勐海縣的景點、酒店等文章。女兒失蹤後，李父曾多次撥打其電話，但手機一直處於關機狀態，多次聯繫未果；而她的同學、學校、住處等地均沒有女兒的消息，遂於上月13日趕往南京，並向當地警方報案。

(中時新聞網)