因應疫情，經濟部推動餐飲外送平台計畫，預計到年底補助1.1萬家導入外送，增加生意。但實施時間至今一半，目前申請店家僅有四分之一，成效不如預期。且foodpanda與UberEats兩大龍頭到最後截止日都不參加，都讓轉型計畫打了折扣。

餐飲業上架外送平台計畫共編列1.6億，要讓1.1萬家沒使用過餐飲外送的餐飲店家嘗試使用，每家補助1.5萬元，提供到平台的上架、拍照、行銷、配送服務。時間從4月到12月底，共9個月。

可是餐飲業上架外送平台最新統計，申請店家共有2717家，比例只有計畫目標的四分之一，但時間已過一半。

而目前加入合作的外送平台業者則有36家，包括EZTABLE、快點外送、GOMAJI、Foodomo等，看似不少，但市場占有率最大的兩家，foodpanda與UberEats歷經6次徵選，至最後截止日都不參加，

經濟部商業司官員直言，經過協商，F與U牌兩大家仍不接受把抽成費降到15％，所以未加入，這也不能勉強。至於參與店家不如預期，除了是這個原因外，也跟近期疫情減緩，餐飲復甦有關。

由於1.6億補助經費仍剩下1.2億元，官員坦言是用不完，不過商業服務業薪資補貼經費不夠，剛好可以「截長補短」，把錢挪過去那邊使用，不會浪費。

從申請外送的餐廳業者分布來看，仍是有很明顯城鄉差距，台北、新北各有729、293家最多，但像是苗栗只有25家、南投15家，花蓮與台東都是個位數，離島金馬更是掛蛋。

(中時 )