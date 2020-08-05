TikTok在美國可能被禁，該公司考慮將其總部設到英國倫敦，但這又引起英國議員對信息安全的顧慮。

保守黨議員歐布萊恩（Neil O'Brien）表示，在TikTok決定是否將總部總在英國之前，英國情報部門應該對TikTok的資訊安全展開調查。

美國總統川普表示，限定TikTok在9月15日以前出售其美國部門，否則將封禁TikTok手機程式。

TikTok今年5月任命迪士尼前迪士尼Disney+等串流事業原負責人Kevin Mayer為其新任執行長，隨後TikTok就開始考慮在已經設有辦公室的加州或是紐約選擇一個作為其總部。

但現在TikTok可能會在美國被禁，因此被迫放棄在加州或紐約設立總部的計劃。

TikTok的大陸母公司字節跳動表示，考慮到目前情況，該公司正在評估將TikTok總部設立在美國以外地點的可能性。

(中時新聞網)