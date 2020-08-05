TikTok在美國可能被禁，該公司考慮將其總部設到英國倫敦，但這又引起英國議員對信息安全的顧慮。
保守黨議員歐布萊恩（Neil O'Brien）表示，在TikTok決定是否將總部總在英國之前，英國情報部門應該對TikTok的資訊安全展開調查。
美國總統川普表示，限定TikTok在9月15日以前出售其美國部門，否則將封禁TikTok手機程式。
TikTok今年5月任命迪士尼前迪士尼Disney+等串流事業原負責人Kevin Mayer為其新任執行長，隨後TikTok就開始考慮在已經設有辦公室的加州或是紐約選擇一個作為其總部。
但現在TikTok可能會在美國被禁，因此被迫放棄在加州或紐約設立總部的計劃。
TikTok的大陸母公司字節跳動表示，考慮到目前情況，該公司正在評估將TikTok總部設立在美國以外地點的可能性。
文章來源：BBC
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。