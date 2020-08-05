台北地檢署偵辦立委集體收賄案，現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明遭收押禁見，僅時代力量前主席徐永明獲80萬元交保。徐永明步出法院時回應，案情部分不能談，「我絕對沒有問題」。對此，資深媒體人陳揮文今(5日)則是在廣播節目中開酸，「本來是聲押，後來變80萬交保，你應該偷笑，不是絕對沒問題」。

徐永明今日稍早透過助理向外宣布，為顧全時力大局，即刻起退出時代力量。對此，時力代理黨主席邱顯智今下午在黨部召開記者會表示，有關時力前黨主席徐永明稍早宣布即刻起退黨一事，黨部已收到退黨申請書，也確認完成退黨手續。

然而，針對徐永明涉賄風波，陳揮文在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中則說，「如果你被飭回，我就認同你沒問題，可是你是80萬交保，且本來是聲押，後來變80萬交保，你應該偷笑，不是絕對沒問題」；陳揮文也進一步開轟，「是無保請回才叫沒問題，你跟沒問題『差有點遠』」。

另外，陳揮文也認為，「通常檢察官、調查局特別會騙人，說什麼偵查不公開，交保出去不能講案情，為什麼？這沒有人敢問，哪一條法律規定不能講裡面案情，就算我是徐永明出來講案情，難道要把我抓起來嗎?」

(中時新聞網)