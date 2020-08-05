Keeley Bunker - Teen Charged with Murder(影片源自Youtube)

來自英國一名20歲正妹，去年參加完派對後，被發現陳屍在威金頓公園（Wigginton Park），原以為她遭性侵殺害，警方也逮捕嫌犯韋斯利（Wesley Streete），不過深入調查後，原來韋斯利是她的青梅竹馬，兩人在公園野戰時，因為喬姿勢不慎，正妹遭韋斯利勒斃。

去年9月19日，正妹基莉（Keeley Bunker）結束一場派對後，與韋斯利一同返回塔姆沃斯市（Tamworth），因為兩人都喝酒且呈現微醺狀態，忍不住直接在威金頓公園裡熱吻、愛撫，慾火高漲的兩人直接在公園裡啪啪，進行到一半時，基莉卻失去生命跡象。

嚇壞的韋斯利不敢叫救護車、也沒報警，將基莉丟棄在公園湖泊旁；基莉家人等不到她回家於是報警，警方在公園找到衣衫不整的基莉，死因確認是窒息，韋斯利很快遭到逮捕，他也坦承是不小心將基莉勒斃，但原本韋斯利身分是「派對上認識」，且被控強姦和謀殺。

近日開庭時，韋斯利否認性侵、謀殺指控，僅承認過失致死，坦承兩人是青梅竹馬，並非派對當天認識，法官採信韋斯利的說詞，因為從派對互動上來看，的確像是信任的的朋友，雖然案情大逆轉，但許多疑點仍未釐清，判決也尚未定讞。

(中時新聞網)