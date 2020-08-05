由旺旺集團與英國勞氏質量認證聯合舉辦的「旺旺BRCGS證書授證儀式」5日在上海召開。該儀式為慶祝旺旺集團旗下廣州生產基地連獲6張「BRCGS A 級」證書。旺旺集團生產研發群負責人曹永梅就表示，品質與安全是旺旺集團立身之本，而獲得高標準的BRCGS A級證書也象徵旺旺追求產品「從內而外的完美」。

據悉，BRCGS是一個全球性的認證標準，其認證項目包含規範食品安全、品質和操作準則，確保食品製造商遵守法規要求，是全球級食品安全標準。「BRCGS標準」更是全球食品安全倡議組織GFSI首批認可的標準之一，在全球具公信力。BRCGS大中華區首席代表梁黎東對旺旺集團連續獲得6張A級證書表示祝賀。

旺旺集團生產研發群負責人曹永梅強調「旺旺對品質和食安相當堅持」；他表示，這2個原則是旺旺集團立身之本，現今社會快速發展，旺旺同樣需要不斷進步，才能維護好旺旺的「金字招牌」；而「BRCGS標準」是國際上食安管理體系的標杆之一，獲得這樣認證也象徵旺旺追求產品追求「從內到外絕對完美」。

旺旺集團海外發展事業部總處長梅鴻道也表示，旺旺集團業務遍及全球60多個國家、地區，此次連續6家工廠獲得BRCGS A級證書，這是對於旺旺產品品質的認可，能增加客戶、消費者對旺旺的信任與優勢。

梅鴻道續稱，從ISO、HACCP到BRCGS、FSSC，旺旺集團在高品質發展路上的腳步從未停止，集團同時也一直在推行具有旺旺特色的標準生產管理系統WSM，進行多方面整合管理。透過系統化的管理要求，使集團的質量管理能夠滿足例如BRCGS、FSSC 22000等食品安全標準。

此次獲得BRCGS A級認證的廠區為旺旺在廣州生產基地的6家工廠，過去半年的時間裡，工作團隊為提升管理水準、制定了詳細的改善計劃，即使遭遇疫情困擾，高效的執行仍順利獲得認證。

(中時 )