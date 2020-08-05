國家人權委員會上周六正式啟動，由監察院長陳菊接任該委員會主委，昨天談話會上也推舉高涌誠為副主委，在接下來一個月內，監察院欲鬆綁監察法第26條，讓監委能就公益相關與社會矚目案件，向社會報告調查進度，同時研擬制定「國家人權委員會職權行使法」，以及修訂「國家人權委員會組織法」，保障調查官權益。

監察院昨天召開首次談話會，宛如「新生訓練營」，會中也推選高涌誠出任國家人權委員會副主委，監委表示，高涌誠長期關注人權議題，又具備法律素養，大家在討論人選時，並無太大爭議，另預計在9月立院新會期開議前，提出3部法案的修法及立法。

這位監委表示，目前調查官負荷過重，成立國家人權委員會後，調查官人力更加吃緊，且調查官若被調職到該國家人權委員會，將失去原本享有的8000元實務加給，因此將修訂「國家人權委員會組織法」，來保障調查官的權益。

因應國家人權委員會成立，監察院早在5月12日就把「監察法部分條文修正草案」送進立法院，增訂專章賦予國家人權委員會職權。值得注意的是，未來監察院不僅能監督公部門，草案新增可對不具公務員身分的個人、私法人或私人團體展開調查，若拒絕調查將開罰3萬至30萬，經通知仍拒絕者，得按次開罰5萬至50萬。

不過，昨天談話會上，監委均認為應先撤回此案，另立「國家人權委員會職權行使法」，以避免未來一旦修憲廢除監察院、考試院，國家人權委員會職權無法源根據。

最後則是鬆綁監察法第26條，據指出，監委向行政單位調閱資料耗時，讓人民以為監委辦事無效，未來將比照檢調「偵查不公開作業辦法」，針對公益相關、社會矚目案件，適時向社會報告調查進度。

(中時 )