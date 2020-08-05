教育部體育署推出400萬份面額新臺幣500元的「動滋券」電子錢包，明天上午10點起開放領券，第一、二天採分流方式領券，明天是周四，開放中籤者身分證號末碼雙號（0、2、4、6、8）領取，後天周五則開放單號（1、3、5、7、9）領取，8月8日10點起到明年1月31日止，全部號碼皆可領用。體育署建議民眾可選擇避開尖峰時間，在需要消費使用前再領取即可。

為讓業者與民眾有更穩定的系統服務品質，領券及抵用操作更為迅速方便，並易於記憶識別和宣傳推廣，體育署自即日起特將「動滋網」網域自原「don500.sa.gov.tw」升級為第一級網域，民眾輸入動滋網新網址「500.gov.tw」，就可以快速領券及查詢可消費抵用的合作業者。

體育署指出，中籤民眾在「動滋網」點選「領取動滋券」，填入身分證字號或居留證號、出生月日、登記的手機號碼後，該手機號碼會收到簡訊驗證碼通知，民眾在動滋網輸入驗證碼確認無誤，即可獲取「動滋券」電子錢包QR Code。

領取完成者，從8月8日上午10點起，就可以在「動滋券」合作業者的店家消費抵用，可使用「動滋券」出門做運動、看比賽或是添裝備，使用期限到110年1月31日截止。

體育署表示，在這波新冠疫情之下，國內的學生體育賽事、職業賽事、選手培訓都如常辦理，持續進行的運動賽事，也為臺灣社會帶來安定感。體育署進一步邀請全民一起出門挺運動，自運動發展基金提撥新臺幣20億元發放「動滋券」共有698萬餘人登記，7月28日已公開抽籤抽選出400萬位幸運的中籤者。

「動滋網」目前已有超過4千家的合作業者登錄上架，8月8日10點起就可以收受中籤民眾持「動滋券」QR Code消費。若有「動滋券」使用的相關問題，可於每日08:30至18:30聯繫客服專線02-7700-7799、0916-617799洽詢處理，或上「動滋網」（500.gov.tw）查詢相關資訊。

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