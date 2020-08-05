桃園市 ▲捷柏瑞科技公司曾瑞揚擁有亮麗外型，19歲便接下家裡企業，坦言一開始不想回家幫忙是因為不想讓別人覺得自己「靠家裡」。（翻攝照片／姜霏傳真）

桃園市 ▲起初為了擴增曝光度，曾瑞揚時常全台跑透透，造成心理精神壓力極大，導致長達一整年的睡眠障礙。（翻攝照片／姜霏傳真）

22歲的燈泡公司業務經理曾瑞揚在朋友都還在讀大學、玩樂、談戀愛時，卻已經全台跑透透衝業務。他說，高中畢業後接下家中公司，起初不斷碰壁，幾乎「每天都在道歉」，也多次和父親衝突，但也逐漸獲得父親認同，甚至一手包辦公司行銷及業務。

當年接下家裡公司職務時曾瑞揚年僅19歲，他選擇進入職場不繼續升學，在現實層面下被「逼著長大」。曾瑞揚說，剛入行時負責公司的大小勤務，從場勘、業務、打雜無一不做。第1年的撞牆期讓他很是挫敗，經驗累積不足導致每天都在向客戶道歉，甚至造成整年的睡眠障礙。目前從業3年半，曾瑞揚已經可以獨當一面，同時負責公司行銷及各項業務。

曾瑞揚提到，公司產品價格落在中間價位，但現今消費者幾乎都是價格導向，對於品質、色溫及燈光呈現不甚在意。曾瑞揚說，傳統產業要拋開以往的行銷方式，公司需打造品牌形象，讓消費者願意購買高單價的產品。他選擇接觸通路、認識廠商，藉此擴大曝光度，但父親並不認同這樣的做法，反而願意砸數十萬做目錄廣告。

談到一路走來最大的瓶頸，曾瑞揚感慨地說：「我說的他都不聽」，明明自己才是第一線面對客戶的角色，父親卻常常沒來由的打槍。直到某次南下談業務，曾瑞揚大改態度，從原本委婉的語氣轉變為果斷直接，向父親點出客戶的要求、產品的問題，父親才開始接受他的意見。

二代接手並不輕鬆，多半是「不得不」的責任。曾瑞揚談到，雖然工作壓力大，但成就感讓他不斷自我精進。擁有亮麗外表的他，生活層面十分富足，除了平時工作之外也常收到外拍邀約，甚至曾拍攝機場捷運的廣告。

(中時 )