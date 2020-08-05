為讓派出所全面兼顧勤務及減輕所長負擔，桃園市於今年6月實施雙副所長制。新制實施後，蘆竹分局對比去年同期破獲率，高出將近30％，大幅提升破案效率。蘆竹分局長黃益三表示，增加1名副所長可提高管理效率，也能應對突發狀況的發生。

桃園市政府警察局今年6月8日正式實施「雙副所長」新制，超過31名員警的派出所即新增1名副所長，以減輕派出所業務負擔。蘆竹分局所轄的南崁派出所、大竹派出所及南竹派出所皆有2名副所長。蘆竹分局今年6、7月破獲率高達91.58％，對比去年同期的破獲率為62.63％高出將近28.95％。

大竹派出所副所長吳宗翰3日查獲1名僅通緝4天的毒品通緝犯。吳宗翰說，警力增加以後，同時也擴增了線上巡邏警網的數量。以往是正副所長輪值，現在不論是休假、請假或勤務調度都比較有彈性，減輕派出所主管人員輪值壓力。

黃益三說，正副所長時常因臨時性的突發狀況或重要勤務，面臨分頭帶班的窘境，增加一名副所長後，管理效率大幅提升。黃益三提到，獲選派任的副所長皆為首任，對於外勤職務躍躍欲試。主管人員兼顧維護轄區地方治安的壓力，查緝刑事案件時也會比一般員警更有動力。

(中時 )