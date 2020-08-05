時代力量前黨主席徐永明涉貪，黨籍北市議員黃郁芬（右）、林穎孟（左）5日突宣布齊退黨，2人先後飆淚，哭轟黨內有人用匿名抹黑的放話方式逼她們退黨。（張穎齊攝）

時代力量前黨主席徐永明涉貪，黨籍北市議員黃郁芬、林穎孟5日突宣布齊退黨，2人受訪時先後飆淚，哭轟黨內有人用匿名抹黑的放話方式逼她們退黨，從前主席黃國昌、邱顯智、徐永明以來，都有核心小圈圈文化，雙重標準、黨同伐異、從沒改變、毫無作為，那她們就成全黨，決定退黨。

林穎孟表示，她不了解放話的人到底是哪個決策委員或黨公職，但這人對黨中央制度運作很了解，並非外黨人士；另外徐退黨跟她們遭受到雙重標準是沒有關聯，徐有自己考量，但即便徐退黨，黨的調查程序仍要進行，並有責任對社會說明。

黃郁芬說，黨祕書長陳志明竟說黨有財務問題，徐永明是借錢發薪水，此舉將徐被調查的事牽扯到全黨，時力領有政黨補助款且長期有收黨費、政治獻金，如今發生醜問，那應調查黨的財務規畫。

林說，紀律委員會之前沒討論開除徐，她更沒建議此事，原以為今天會議前會討論，並要調查、傳喚徐，但紀律委員卻要求要簽保密協議跟本票，若要對外說明則須賠償、還有刑事責任，她有很大疑問。

「別再黨同伐異！」黃痛批，過去有無數的時力議員也曾退出，但每次有人離開，黨中央都說要改變檢討黨內文化，要尊重不同聲音，但從過去黃國昌、邱顯智、徐永明以來，這幾年黨中央的核心小圈圈文化，不是自己人就不討論，從沒改變，她期待邱正視嚴重性。

黃說，但她今下午看到不實的指控報導，黨卻仍毫無作為，這狀況已很久，黨都已讀不回，她們只能做公開呼籲，但黨卻在內部群組質問她們「為何做此事？這只會讓他人更討厭妳們！」那她繼續留下來有何意義？哪次不是雷聲大雨點小？林說，已感受到黨希望她們離開，那就成全黨，彼此尊重再見。

黃還說，自從立委林昶佐退黨後，他們仍長期有聯絡，她跟穎孟一部分是受臨林昶佐影響而加入時力，她知道現在講這個會被誤會，但這就是事實。

對於是否加入民進黨、民眾黨或其他黨，黃說，她上個會期已跟也退出時力的議員林亮君、議員邱威傑、苗博雅有合作關係，她們會做好議員職責跟選民的託付，跟很多小黨一起推議案。林說，入黨、退黨都很正常，不分黨派可做議題合作，加不加政黨，目前不在考量中。

(中時 )