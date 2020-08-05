威視電影【6號鬼病床】正式預告 （8.7 鬼門提早開）

取材自真實駭人事件，將歐洲病院不為人知的暗黑歷史搬上大銀幕，繼《安娜貝爾》《陰兒房》後，今夏最驚悚恐怖懼作《6號鬼病床》將於本週五8月7日鬼門開前強勢登台！故事圍繞在一間重新開業的兒童病院，不只醫院充滿詭譎氣氛，就連病童們都看起來陰氣沉沉。因一位怨念極深的6號床鬼童引發一連串怪事，其中一段深夜裡20位病童突然集體中邪，雙眼瞪大發黑的驚悚畫面讓人背脊發涼！另外，正式預告中一幕神父頭破血流地躺在一個塑膠袋上，仔細一看裡頭竟是個死不瞑目的瞪眼乾屍，更是嚇壞一票網友，直呼：「一開始還沒看清楚，後來越看越毛！」

今夏最駭人恐怖電影《6號鬼病床》，故事圍繞在一間重新開業的兒童病院，不只醫院裡充滿著詭譎氣氛，就連病童們都看起來陰氣沉沉。因為意外喚醒6號床男童多年來的怨念，而引發一連串怪事，尤其一段深夜中20位病童突然集體中邪，原本每個面帶笑容的兒童瞬間變臉，全都瞪大雙眼發黑，可怕的驚悚畫面讓人背脊發涼。而在片中扮演恐怖鬼童的里卡多博爾托魯齊 (Ｒiccardo bortoluzzi)年僅8歲，雖有稚嫩臉孔笑容卻令人毛骨悚然的氣息，他受訪時表示：「拍攝的地方讓我很不舒服，尤其我必須常常一個人在黑暗中拍攝，雖然知道是假的，但還是感到非常害怕。」此外，預告中一幕神父頭破血流地躺在一個塑膠袋上，仔細一看裡頭竟是個死不瞑目的瞪眼乾屍，其中屍體身分讓人匪夷所思，而藏匿屍體的地方，竟是兒童醫院的地下室，醫院莫名成了棄屍場所，意外揭開不為人知的病院黑歷史，這驚悚畫面也嚇壞一票網友，直呼：「一開始還沒看清楚，後來越看越毛！」

(中時 )