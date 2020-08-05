浩天宮信眾輪流揹負媽祖、千里眼、順風耳等神尊，成功攻上玉山主峰。（浩天宮提供／王文吉台中傳真）

清水分局安寧派出所長紀明仁與賴美津夫婦挑戰揹媽祖登玉山。（浩天宮提供／王文吉台中傳真）

台中市梧棲區浩天宮舉辦第5屆潛水媽登玉山祈萬福活動， 第1梯次8人日前攻上玉山主峰，第2梯次35名登山隊員揹著媽祖、千里眼、順風耳等神尊，由重建委員會主委王經綻率隊，排雲隊在5日清晨5時50分攻頂， 單攻隊在上午7時也順利攻頂。

玉山是東北亞第一高峰，單攻需要過人的體力與毅力。王經綻表示，潛水媽登玉山活動透過網路選拔，各縣市有100多名登山好手報名，其中60人在媽祖殿連擲3次「聖杯」，但今年因玉管處規定有變，經抽籤只能43人參加，分5小隊2梯次出發，第1梯次第1小隊8人在1日攻上玉山主峰。

第2梯次35人3日上午出發，第2小隊5日凌晨5時50分順利抵達玉山主峰，其餘3、4、5單攻小隊清晨7時也順利攻頂，並於海拔3952公尺的的玉山主峰祭拜媽祖與山神，祈求媽祖保佑國泰民安、風調雨順，預計晚間8時回宮安座。

浩天宮管委會副總幹事楊維智表示，第2梯次35名登山隊員中，最年長76歲，其中有清水分局安寧派出所長紀明仁與賴美津、龍海國小老師朱萬益與楊玲枝、議長張清照服務處秘書陳雙銘與傅菊梅三對夫妻檔及張榮彬與張心瑀父女檔。

(中時 )