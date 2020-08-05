金曲樂團麋先生2020年創作能量大爆發，新歌〈愚公移山〉以寓言故事《愚公移山》破題，並以Jack Kerouac（傑克·凱魯亞克）著名作品《On The Road》精神「在路上，我們永遠年輕，永遠熱淚盈眶。」作為靈感貫穿全曲，主唱聖皓解釋：「當你決定上路，請永遠記得當初的熱淚盈眶；沒有所謂最高的地方，而是自己選擇了停下。」被文化部影視及流行音樂產業局看見，獲邀成為第42屆金穗獎主題曲，並與三位得獎的學生導演詹博鈞、丁冠濠、陳亮廷合作拍攝MV。

談起新歌創作靈感，聖皓透露來自家喻戶曉的寓言故事《愚公移山》，愚公決心把家門前阻礙家人出入的兩座大山鏟平，這股克服困難的決心和堅定不移的毅力讓他深受啟發，再加上看了Jack Kerouac著名作品《On The Road》（在路上）大受感動，他想藉此鼓舞自己、也勉勵大家，我們都是愚人，不知道最高的地方在哪，但上路了，就踩著自若的步伐，以自己最舒適的速度前進，不尋目的，不問結局，永遠懷抱對創作熱情。

新歌〈愚公移山〉獲邀成為第42屆金穗獎主題曲，更與三位得獎的年輕學生導演合作拍攝MV，並在金穗獎典禮現場播放。談起這次影視與流行音樂的跨界合作，麋先生異口同聲地說：「非常開心，而且很榮幸透過這次與金穗獎的合作，認識了這麼多不同領域的優秀創作人，當然包括了三位參與〈愚公移山〉影像創作的朋友。」他們笑說這次合作，唯一的建議就是請他們放手去做、放心的去想像，沒想到三位年輕導演各自大放異彩交出不同的創作MV，讓麋先生驚喜連連、讚嘆不已。

麋先生日前在金穗獎頒獎典禮上擔任頒獎人，並與三位年輕學生導演相見歡，本來是溫馨的場面，沒想到學生們看到偶像還是太緊張了，聖皓打趣說：「免驚啦，我們這麼和藹可親！」逗趣的對談也緩和現場不少緊張氣氛，而麋先生下半年發行第4張專輯也已經「在路上」，更多麋先生消息可上官方臉書查詢。

麋先生日前出席金穗獎頒獎典禮。（金穗獎提供）

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