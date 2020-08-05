台中巨蛋競圖勝出的日本建築師隈研吾團隊作品。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

劉培森建築事務所的台中巨蛋競圖作品。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

竹間聯合建築事務所的台中巨蛋競圖作品。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

大壯聯合建築事務所的台中巨蛋競圖作品。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

大宇聯合建築事務所的台中巨蛋競圖作品。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中巨蛋競圖由日本建築師隈研吾團隊勝出，但引發作品外觀與他在澳洲的「市民中心」外觀相似的「複製」爭議。台中巨蛋競圖成果展5日開展，5件角逐競圖案同台展出，隈研吾團隊作品成為矚目焦點。台中市都發局長黃文彬表示，首獎作品所提出原創及獨特性是針對台中巨蛋獨一無二的設計。

台中巨蛋競圖由日本建築師隈研吾(KENGO KUMA)建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所合組台日團隊，在5件入選競圖案中脫穎而出拿下首獎，以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」設計概念獲青睞。台中市府在大墩文化中心推出「台中巨蛋競圖成果展」，5日舉辦開幕儀式，將展至8月16日。

黃文彬致詞時表示，首獎作品的細部設計還須針對運動局規劃需求、建築法規等相關結構及審查，進一步溝通討論才會定案，首獎作品所提出原創及獨特性是針對台中巨蛋獨一無二的設計。他並強調，未來台中巨蛋場館建置，將統整符合運動者需求，結合在地環境跟世界潮流元素作規劃。

九典聯合建築師事務所主持建築師程景煌指出，隈研吾有自己獨特的設計風格，巨蛋的造型靈感來自台中大甲的藺草編織，並採開放透明性設計，建築外觀是坡道，而建材質是金屬；澳洲達令港的建築外觀是陽台，材質是木材，而且兩者的建築面積及比例也不同。

台中市大台中建築師公會理事長黃郁文則指出，每位建築師都希望保有自我風格，如果創意風格只能一次使用完即丟，對建築師而言，有某種程度的傷害。他強調，建築設計不能只看表象，要先看機能與設施使用，從機能所延伸出來的造型才是真正的精隨 ，造型只是建築的一部分，如果過度從表象看待往往容易走向偏執。

其他入選作品包括有第二名為劉培森建築師事務所，結合主副場館、青創基地等場域，促進多元化商業機能；第三名是竹間聯合建築師事務所，以「方圓人生，沒有規矩不成方圓」詮釋地標建築概念；第四名是大壯聯合建築師事務所，以「望向東方之舟」及大安溪峽谷景觀為意象；第五名是大宇建築師事務所，以台中市徽構思，通過抬高地形引入設定通道，串聯起大小兩個體育場。

(中時 )